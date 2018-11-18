Науковці розповіли, яка небезпека може чекати Закарпаття
Закарпаття є сейсмічною зоною з великою ймовірністю потужних землетрусів.
Науковці заявили, що Закарпаття може чекати потужний землетрус.
Як повідомив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзьора, час руйнівного землетрусу на Закарпатті, пишуть Новини Ю.
За його словами, тут вони проходять раз на 100-120 років, а останній руйнівний землетрус в області був у 1908 році.
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Закарпаття є сейсмічною зоною з великою ймовірністю потужних землетрусів. Останнім часом землетруси були зафіксовані в Італії і Румунії, які не так далеко від Закарпаття.
Час від часу землетруси відбуваються і в Закарпатті, але вони не мають руйнівної сили і досягають максимум 4 балів. І ось зараз сейсмолог Кендзьора попередив, що ймовірність руйнівного землетрусу саме на Закарпатті дуже висока.
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