Науковці розповіли, яка небезпека може чекати Закарпаття

17:16, 18 листопада 2018
4470
0

Закарпаття є сейсмічною зоною з великою ймовірністю потужних землетрусів.

Закарпаття може чекати потужний землетрус / фото Марина Григоренко
Закарпаття може чекати потужний землетрус / фото Марина Григоренко

Науковці заявили, що Закарпаття може чекати потужний землетрус.

Як повідомив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзьора, час руйнівного землетрусу на Закарпатті, пишуть Новини Ю.

За його словами, тут вони проходять раз на 100-120 років, а останній руйнівний землетрус в області був у 1908 році.

У полоні стихії: сильна злива затопила Закарпаття (фото, відео)

Закарпаття є сейсмічною зоною з великою ймовірністю потужних землетрусів. Останнім часом землетруси були зафіксовані в Італії і Румунії, які не так далеко від Закарпаття.

Час від часу землетруси відбуваються і в Закарпатті, але вони не мають руйнівної сили і досягають максимум 4 балів. І ось зараз сейсмолог Кендзьора попередив, що ймовірність руйнівного землетрусу саме на Закарпатті дуже висока.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрус#Закарпаття
Читайте також
У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові
Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер
Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура до 0° У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°
В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта) В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)
Новий тиждень почнеться дощем з мокрим снігом у більшості областей (карта, відео) Новий тиждень почнеться дощем з мокрим снігом у більшості областей (карта, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
66 %
761 мм
7.5 м/с
3 %
Стрічка новин