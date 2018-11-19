В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

Найхолодніше буде в північних областях.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.

На заході України без опадів. Температура до +3°.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +3°.

Прогноз на 19 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 19 листопада — Павла сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла сповідника сніг — вся зима сніжна, для озимих добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.

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