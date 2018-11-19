В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)
Найхолодніше буде в північних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг.
Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +3°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +10°.
На заході України без опадів. Температура до +3°.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до 0°. У центрі місцями пройде сніг, температура до +3°.
За народним прогнозом, 19 листопада — Павла сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла сповідника сніг — вся зима сніжна, для озимих добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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