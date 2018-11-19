У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°

08:30, 19 листопада 2018
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Ввечері у столиці до -2°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер східний та північно-східний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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