У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°

Ввечері у столиці до -2°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер східний та північно-східний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг.

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