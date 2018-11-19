Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні

У південних регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У південних та центральних областях сьогодні погіршиться погода / УНІАН

У понеділок, 19 листопада, у південних та центральних областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 19 листопада у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади, у південних областях, Криму та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Гідрометцентрі попереджають, що сьогодні на дорогах України подекуди очікується ожеледиця.

Нагадаємо, у понеділок, 19 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями пройдуть дощі і сніг.