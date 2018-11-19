Жертвами циклону "Гаджа" в Індії стали 45 осіб
Через циклон у багатьох районах пошкоджені мережі зв'язку та електропостачання.
Не менше 45 людей загинули в результаті циклону "Гаджа" в індійському штаті Тамілнад.
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Місцевий уряд посилює рятувальну операцію, понад 200 тис людей евакуйовано та спрямовано до 493 рятувальних центрів, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Циклон "Гаджа" накрив узбережжя штату Тамілнад 16 листопада, принісши з собою проливні дощі і ураган. Через циклон у багатьох районах пошкоджені мережі зв'язку і електропостачання, більше 80 тис. будівель і приміщень зруйновано.
Індія потерпає від циклону "Гаджа", є загиблі
Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули, ще кілька отримали травми в результаті шторму на півдні США.
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