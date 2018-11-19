Погода на тиждень: в Україні буде морозно та сонячно (карта)

У четвер вночі на заході до -16°.

Цього тижня в Україні вдарять морози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні буде практично без опадів, у багатьох областях похолоднішає.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. На півдні до +10°, в інших регіонах до 0°...+3°.

Прогноз на 19 листопада / УНІАН

Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада. В Україні очікуються опади, у центрі вночі до -8°.

Прогноз на 20 листопада / УНІАН

У середу, 21 листопада, в Україні без опадів. Найхолодніша погода буде в центрі і на заході - до -8°. В інших регіонах до +4°.

Прогноз на 21 листопада / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні -16°...-5°, вдень на півдні до +1°.

Прогноз на 22 листопада / УНІАН

У п'ятницю в більшості областей очікується ясна погода. Вночі на заході до -14°, в інших регіонах до +1°.

Прогноз на 23 листопада / УНІАН

24 та 25 листопада в Україні без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -9°, на решті території -1°...-8°. Вдень температура по країні -5°...+3°. У неділю вночі на сході та півночі до -7°, вдень в Україні від -1° до +6°.

Прогноз на 24 листопада / УНІАН

Прогноз на 25 листопада / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

19 листопада — Павла сповідника, Варлаама, Мотрони, Клавдії, Єфросинії, Олександри. На Павла сповідника сніг — вся зима сніжна, для озимих добре. Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а якщо гладко, то і хліба буде мало.

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20 листопада — ЕЄрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно і сердито.

21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — до великих снігів, а туман — до відлиги. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.

22 листопада — Мотрони, Онисифорі, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Замерзають водойми, з'являється сніговий покрив, але примітили: якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе. Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги.

23 листопада — день пам'яті апостолів Єраста та Родіона, Олімпа, Сосипатра, Ореста, Костянтина і Юрія. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінюватися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя.

24 листопада — день преподобного Феодора Студита і Мартирія Зеленецького, Міни, Віктора, Вікентія, Феодора, Максима. З дня святого Феодора прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі та зимно на землі. Якщо день Федора буває теплим, то зима буде тепла, якщо ж холодний, то вся зима холодна.

25 листопада — свящмуч. Йосафата, Івана Милостивого, Сави. Якщо дощ або сніг на Івана Милостивого, то буде відлига до Введення (4 грудня). Випав сніг — весна буде пізньою.

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