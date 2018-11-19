Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

13:24, 19 листопада 2018
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20 листопада у більшості областей буде сухо.

У Києві найближчими днями буде без опадів / УНІАН
У Києві найближчими днями буде без опадів / УНІАН

Через вплив потужного антициклону найближчими днями майже по всій Україні очікується суха погода.

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Завтра, 20 листопада, опади очікуються лише на південному сході країни. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Завтра вдень волога погода з опадами передбачається на південному сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади - навряд", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, у Києві найближчими днями переважатиме суха погода. Вночі -1...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.

"Прогнозовані циклон та несприятлива погода 21-22 листопада не змогли переважити вплив потужного антициклону. Тому дощ та сніг у столиці поки що відміняються", - пише вона.

Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на 19 листопада. У понеділок у столиці без опадів, температура до 0°. 

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Теги: #погода#сніг
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