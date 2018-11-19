Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
20 листопада у більшості областей буде сухо.
Через вплив потужного антициклону найближчими днями майже по всій Україні очікується суха погода.
Синоптики попереджають про мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер в Україні
Завтра, 20 листопада, опади очікуються лише на південному сході країни. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Завтра вдень волога погода з опадами передбачається на південному сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади - навряд", - йдеться в повідомленні.
За словами Діденко, у Києві найближчими днями переважатиме суха погода. Вночі -1...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.
"Прогнозовані циклон та несприятлива погода 21-22 листопада не змогли переважити вплив потужного антициклону. Тому дощ та сніг у столиці поки що відміняються", - пише вона.
Раніше став відомий прогноз погоди в Києві на 19 листопада. У понеділок у столиці без опадів, температура до 0°.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -6°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+1°... -5°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ0°... -4°
- Кіровоград0°... -7°
- Луганськ0°... -7°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+2°... -4°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці-1°... -3°