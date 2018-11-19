Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер

На Прикарпатті до кінця доби очікується сильний сніг.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Протягом 19-20 листопада у багатьох регіонах очікуються дощі, сніг та сильній вітер, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, до кінця доби 19 листопада у південній частині сильний дощ та мокрий сніг, на Прикарпатті сильний сніг. У південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Також на півдні, та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.

Завтра, 20 листопада на півдні, та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Раніше з'явився докладний прогноз погоди в Україні на тиждень: буде практично без опадів, у багатьох областях похолодає.