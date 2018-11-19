Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер
На Прикарпатті до кінця доби очікується сильний сніг.
Протягом 19-20 листопада у багатьох регіонах очікуються дощі, сніг та сильній вітер, оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Так, до кінця доби 19 листопада у південній частині сильний дощ та мокрий сніг, на Прикарпатті сильний сніг. У південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Також на півдні, та Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с.
Завтра, 20 листопада на півдні, та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця.
Раніше з'явився докладний прогноз погоди в Україні на тиждень: буде практично без опадів, у багатьох областях похолодає.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -6°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+1°... -5°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ0°... -4°
- Кіровоград0°... -7°
- Луганськ0°... -7°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+2°... -4°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці-1°... -3°