У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові

У Львові сьогодні випав перший сніг.

Во Львове выпал первый снег / https://www.instagram.com/dr.bilous/

У понеділок, 19 листопада, у Львові випав перший сніг. Через опади на дорогах міста утворилися масштабні пробки

Вражаючими фотографіями і відео першого снігу у Львові діляться користувачі соцмереж.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 серпня Мелітополь Запорізької області засипало снігом. Снігопад почався о 23:00 і припинився до 4 ранку.