У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові
У Львові сьогодні випав перший сніг.
У понеділок, 19 листопада, у Львові випав перший сніг. Через опади на дорогах міста утворилися масштабні пробки
Вражаючими фотографіями і відео першого снігу у Львові діляться користувачі соцмереж.
Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 серпня Мелітополь Запорізької області засипало снігом. Снігопад почався о 23:00 і припинився до 4 ранку.
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