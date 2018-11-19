У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові

15:11, 19 листопада 2018
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У Львові сьогодні випав перший сніг.

Во Львове выпал первый снег / https://www.instagram.com/dr.bilous/
Во Львове выпал первый снег / https://www.instagram.com/dr.bilous/

У понеділок, 19 листопада, у Львові випав перший сніг. Через опади на дорогах міста утворилися масштабні пробки

Вражаючими фотографіями і відео першого снігу у Львові діляться користувачі соцмереж.

Lviv, Ukraine

Публикация от Lida Badran (@lidabadran)

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 серпня Мелітополь Запорізької області засипало снігом. Снігопад почався о 23:00 і припинився до 4 ранку.

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Теги: #погода#сніг#Львів
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