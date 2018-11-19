Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста

Через зливи зупинено рух двох трамвайних маршрутів

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Через сильний дощ і вітер багатьома вулицяма Одеси ускладнено рух автомобілів.

Найскладніше проїхати в центрі, по Фонтану і на Таїрова, повідомляє "Думська".

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Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс", через пориви вітру на контактну мережу на проспекті Небесної сотні впало дерево. У зв'язку з цим призупинено рух трамвайного маршруту №13, який з'єднує мікрорайон Шкільний і центр міста (залізничний вокзал).

Крім того, у зв'язку з підтопленням рейок через випадання великої кількості опадів призупинено рух трамвайного маршруту №20 – Хаджибейський лиман (передмістя Одеси) – Херсонський сквер (історичний центр міста). На цій лінії зараз працює автобус з аналогічним номером.

Також затопило шлях на тролейбусному маршруті №8 – рух скорочено до вулиці Хімічної.

Синоптики обіцяють подальше погіршення погоди в місті - штормовий вітер та сильний дощ зі снігом.

У зв'язку з цим одеська мерія звертається до мешканців міста з наполегливим проханням максимально обмежити переміщення містом, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці міста.

Одеситів просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, в австралійському Мельбурні всього за три години 6 листопада випала половина місячної норми опадів.