На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео)

15:51, 19 листопада 2018
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Інцидент стався в Меса дель Маре.

Шторм на Тенеріфе / https://www.facebook.com/severeweatherEU
Шторм на Тенеріфе / https://www.facebook.com/severeweatherEU

На іспанському острові Тенеріфе через шторм хвилі досягли таких розмірів, що буквально зруйнували балкони будинків, які розташовуються на узбережжі.

Інцидент стався в Меса дель Маре, місцевих жителів одразу ж евакуювали. Відео величезних хвиль діляться користувачі соцмереж.

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Теги: #шторм#Іспанія
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