В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

На сході вночі до -8°

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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Погода на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -8°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура вночі до -5°, вдень до +6°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +1°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +2°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -7°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно і сердито. Мученик Федот лід веде.

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