В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
На сході вночі до -8°
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.
Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Погода на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -8°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура вночі до -5°, вдень до +6°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +1°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +2°. У центрі місцями пройде сніг, температура вночі до -7°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно і сердито. Мученик Федот лід веде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця0°... -6°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+1°... -5°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ0°... -4°
- Кіровоград0°... -7°
- Луганськ0°... -7°
- Луцьк0°... -6°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+2°... -3°
- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне0°... -7°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+2°... -4°
- Тернопіль0°... -4°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницький+1°... -5°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці-1°... -3°