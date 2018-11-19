Завтра у Києві без опадів, температура до 0°
Ввечері у столиці до -3°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.
Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,2 м/сек.
Сонце в столиці зійде у 07:17, а зайде у 16:07.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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- Донецьк-1°... -8°
- Житомир0°... -4°
- Запоріжжя+1°... -5°
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- Київ0°... -4°
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- Одеса+2°... -2°
- Полтава+1°... -4°
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- Харків+2°... -4°
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