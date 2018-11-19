Завтра у Києві без опадів, температура до 0°

17:00, 19 листопада 2018
35
0

Ввечері у столиці до -3°.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

Дощ і сніг скасовуються: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 07:17, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
Завтра у Києві без опадів, температура до 0° Завтра у Києві без опадів, температура до 0°
В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз) В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста
У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові У мережі з'явилися фото першого снігу у Львові
Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер Українців попереджають про погіршення погоди: очікуються дощі, сніг та штормовий вітер
Жертвами циклону "Гаджа" в Індії стали 45 осіб Жертвами циклону "Гаджа" в Індії стали 45 осіб
В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта) В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
66 %
761 мм
7.5 м/с
3 %
Стрічка новин