Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева
Співробітники комунальних підприємств виконують роботи з ліквідації наслідків стихії.
Сьогодні в Одесі внаслідок негоди підтоплено дороги і повалено дерева.
Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, внаслідок негоди, тривалого дощу і поривчастого вітру, 19 листопада повалено 9 дерев і 7 великих гілок.
Відзначається, що на цей момент співробітниками комунальних підприємств «Міськзелентрест» та «ЖКС» ведуться роботи з ліквідації наслідків - розпил та прибирання дерев, що впали.
Дерева і великі гілки впали в різних районах міста, в тому числі за адресою вул. Семінарська, 5, де розташоване Головне управління ДФС в Одеській області. На всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП «Міські дороги», фахівці виконують роботи з очищення зливових стоків.
«Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, внаслідок чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць Одеси», - пояснили в прес-службі.
Внаслідок падіння дерев пошкоджено декілька автомобілів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі у зв'язку з негодою - сильним дощем і поривчастим вітром - зупинено рух двох трамвайних маршрутів.
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