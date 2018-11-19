Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева

Співробітники комунальних підприємств виконують роботи з ліквідації наслідків стихії.

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Сьогодні в Одесі внаслідок негоди підтоплено дороги і повалено дерева.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, внаслідок негоди, тривалого дощу і поривчастого вітру, 19 листопада повалено 9 дерев і 7 великих гілок.

Відзначається, що на цей момент співробітниками комунальних підприємств «Міськзелентрест» та «ЖКС» ведуться роботи з ліквідації наслідків - розпил та прибирання дерев, що впали.

Дерева і великі гілки впали в різних районах міста, в тому числі за адресою вул. Семінарська, 5, де розташоване Головне управління ДФС в Одеській області. На всіх ділянках доріг, де найчастіше можливі підтоплення під час сильних дощів, чергують бригади КП «Міські дороги», фахівці виконують роботи з очищення зливових стоків.

«Потоки дощової води змивають з вулиць міста листя і різне сміття, внаслідок чого колектори забиваються і гірше відводять воду з вулиць Одеси», - пояснили в прес-службі.

Внаслідок падіння дерев пошкоджено декілька автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі у зв'язку з негодою - сильним дощем і поривчастим вітром - зупинено рух двох трамвайних маршрутів.