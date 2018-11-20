В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)

На півдні температура вдень до +6°.

Сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройде сніг, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура до +6°.

На заході України без опадів. Температура до +1°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +2°. У центрі місцями пройде сніг, температура вдень до +1°.

Прогноз на 20 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 20 листопада — Ярона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно і сердито. Мученик Федот лід веде.

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