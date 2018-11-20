В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)

08:11, 20 листопада 2018
457
0

На півдні температура вдень до +6°.

Сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН
Сьогодні місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста

Прогноз погоди на сьогодні. На сході пройде сніг, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють дощі. Температура до +6°.

На заході України без опадів. Температура до +1°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +2°. У центрі місцями пройде сніг, температура вдень до +1°.

Прогноз на 20 листопада / УНІАН
Прогноз на 20 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 20 листопада — Ярона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Афанасія, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно і сердито. Мученик Федот лід веде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#сніг#дощ
Читайте також
Завтра у багатьох областях України очікується похолодання (відеопрогноз) Завтра у багатьох областях України очікується похолодання (відеопрогноз)
Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж) Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж)
Дніпро засипає снігом (фото, відео) Дніпро засипає снігом (фото, відео)
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта) В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)
Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева
В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз) В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео) На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 10 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
56 %
766 мм
5.0 м/с
2 %
Стрічка новин