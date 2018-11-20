У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°

Ввечері у столиці до -3°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

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Погода у Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.