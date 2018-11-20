У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°

08:30, 20 листопада 2018
17
0

Ввечері у столиці до -3°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

Негода в Одесі: сильний дощ паралізував рух вулицями міста

Погода у Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер північно-східний, до 4,2 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Київ#погода
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура 0° У Києві завтра без опадів, вдень температура 0°
У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів
У Києві сьогодні без опадів, температура до 0° У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта) В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)
Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева
В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз) В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео) На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 10 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
56 %
766 мм
5.0 м/с
2 %
Стрічка новин