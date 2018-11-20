Негода в Україні: без електроенергії залишилися 60 населених пунктів
На Одещині без світла залишились 32 населені пункти.
З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) в Україні без електроенергії залишилися 60 населених пунктів.
У Києві сьогодні без опадів, температура до 0°
Так, в Одеській області без світла залишилися 32 населені пункти, Кіровоградській – 26, Миколаївській – 2. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники зазначають, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1292 людини та 856 одиниць техніки.
Нагадаємо, у вівторок, 20 листопада, в Україні буде холодно, на півдні пройдуть дощі і сніг.
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