На півдні та сході України оголосили штормове попередження
На дорогах місцями ожеледиця.
У вівторок, 20 листопада, у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Вдень 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, з 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) в Україні без електроенергії залишилися 60 населених пунктів.
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