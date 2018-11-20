На півдні та сході України оголосили штормове попередження

10:39, 20 листопада 2018
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На дорогах місцями ожеледиця.

На півдні та сході очікується сильний вітер / УНІАН
На півдні та сході очікується сильний вітер / УНІАН

У вівторок, 20 листопада, у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) в Україні без електроенергії залишилися 60 населених пунктів.

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Теги: #погода#штормове попередження
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