Дніпро засипає снігом (фото, відео)
На дорогах утворилася снігова каша.
Сьогодні, 20 листопада, Дніпро накрило потужним снігопадом.
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Сніг йде ще з ночі, повідомляє Depo.Дніпро.
Наразі у місті спостерігається мокрий сніг та сильний вітер. На дорогах утворилася снігова каша. Фотографіями та відео засніженого міста діляться користувачі соцмереж.
Протягом 21-22 листопада на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -4ºС до -9ºС, вдень від -3º до +2º.
Нагадаємо, 20 листопада у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.
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