У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів

Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків.

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У результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджі", у місті Нячанг у центрі В'єтнаму загинули 14 людей.

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Через зливи і зсувіви затопленими залишаються багато районів, у тому числі дороги до аеропорту міста, передає Сіньхуа з посиланням на газету Sai Gon Giai Phong.

Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків, викликали прорив водосховища, кілька людей отримали травми.

Нагадаємо, у результаті зсувів в індонезійській провінції Північна Суматра загинули семеро осіб.