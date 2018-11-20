У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів
Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків.
У результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджі", у місті Нячанг у центрі В'єтнаму загинули 14 людей.
У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео)
Через зливи і зсувіви затопленими залишаються багато районів, у тому числі дороги до аеропорту міста, передає Сіньхуа з посиланням на газету Sai Gon Giai Phong.
Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків, викликали прорив водосховища, кілька людей отримали травми.
Нагадаємо, у результаті зсувів в індонезійській провінції Північна Суматра загинули семеро осіб.
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