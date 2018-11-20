У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів

13:01, 20 листопада 2018
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Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджі", у місті Нячанг у центрі В'єтнаму загинули 14 людей.

У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео)

Через зливи і зсувіви затопленими залишаються багато районів, у тому числі дороги до аеропорту міста, передає Сіньхуа з посиланням на газету Sai Gon Giai Phong.

Раптові паводки і зсуви зруйнували 12 будинків, викликали прорив водосховища, кілька людей отримали травми.

Нагадаємо, у результаті зсувів в індонезійській провінції Північна Суматра загинули семеро осіб.

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Теги: #В'єтнам
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