Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж)

14:30, 20 листопада 2018
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З небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.

Виверження вулкана Фуего у Гватемалі / REUTERS
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі / REUTERS

У Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.

Землетрус і цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 1700 осіб

Інформації про потерпілих наразі немає, передає Euronews.

Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри.

Фуего входить в число найактивніших на території Гватемали. Його виверження на початку червня призвело до загибелі не менше 190 осіб, ще понад 230 зникли безвісти.

Нагадаємо, на острові Сулавесі в Індонезії після землетрусу і цунамі прокинувся вулкан Сопутан.

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Теги: #вулкан#Гватемала
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