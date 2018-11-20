Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж)
З небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.
У Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.
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Інформації про потерпілих наразі немає, передає Euronews.
Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри.
Фуего входить в число найактивніших на території Гватемали. Його виверження на початку червня призвело до загибелі не менше 190 осіб, ще понад 230 зникли безвісти.
Нагадаємо, на острові Сулавесі в Індонезії після землетрусу і цунамі прокинувся вулкан Сопутан.
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