Буде холодно: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

З неділі в Україні очікується потепління.

Завтра в Україні буде холодно / Фото УНІАН

У середу, 21 листопада погода в Україні буде холодною, вночі місцями очікується до -8 градусів.

Читайте також Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Опади завтра очікуються на півдні та заході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини.

Буде холодно. Найближчої ночі -3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. Надвечір 0-5 градусів морозу", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра також похолодає. Вночі -3...-6 градусів, вдень 0...-2 градуси.

Також синоптик повідомила, що з неділі в Україні очікується потепління.

Нагадаємо, 20 листопада у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.