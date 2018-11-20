Буде холодно: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

15:42, 20 листопада 2018
493
0

З неділі в Україні очікується потепління.

Завтра в Україні буде холодно / Фото УНІАН
Завтра в Україні буде холодно / Фото УНІАН

У середу, 21 листопада погода в Україні буде холодною, вночі місцями очікується до -8 градусів.

Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Опади завтра очікуються на півдні та заході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини.

Буде холодно. Найближчої ночі -3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. Надвечір 0-5 градусів морозу", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра також похолодає. Вночі -3...-6 градусів, вдень 0...-2 градуси. 

Також синоптик повідомила, що з неділі в Україні очікується потепління.

Нагадаємо, 20 листопада у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морози#похолодання
Читайте також
Буде холодно: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра Буде холодно: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж) Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж)
У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів У В'єтнамі 14 людей загинули в результаті повеней і зсувів
Дніпро засипає снігом (фото, відео) Дніпро засипає снігом (фото, відео)
Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева Внаслідок негоди в Одесі підтоплено дороги та повалено дерева
В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз) В Україні завтра буде холодно, на півдні та сході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)
На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео) На Тенеріфе величезні хвилі змили балкони будинків (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 10 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
56 %
766 мм
5.0 м/с
2 %
Стрічка новин