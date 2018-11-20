Буде холодно: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
З неділі в Україні очікується потепління.
У середу, 21 листопада погода в Україні буде холодною, вночі місцями очікується до -8 градусів.
Дніпро засипає снігом (фото, відео)
Опади завтра очікуються на півдні та заході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини.
Буде холодно. Найближчої ночі -3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. Надвечір 0-5 градусів морозу", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві завтра також похолодає. Вночі -3...-6 градусів, вдень 0...-2 градуси.
Також синоптик повідомила, що з неділі в Україні очікується потепління.
Нагадаємо, 20 листопада у південних та східних областях України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк0°... -9°
- Житомир0°... -6°
- Запоріжжя+2°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ0°... -6°
- Кіровоград-1°... -8°
- Луганськ+2°... -5°
- Луцьк0°... -5°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+3°... -4°
- Одеса+3°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне-1°... -7°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль-1°... -7°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів+2°... -6°
- Чернівці0°... -5°