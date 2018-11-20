Завтра у багатьох областях України очікується похолодання (відеопрогноз)
Сніг очікується лише на заході України.
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.
Дніпро засипає снігом (фото, відео)
Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -5°, вдень до +6°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура вночі до -7°, вдень до +1°.
У північних областях без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +2°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -8°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — до великих снігів, а туман — до відлиги. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро0°... -7°
- Донецьк0°... -9°
- Житомир0°... -6°
- Запоріжжя+2°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ0°... -6°
- Кіровоград-1°... -8°
- Луганськ+2°... -5°
- Луцьк0°... -5°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+3°... -4°
- Одеса+3°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне-1°... -7°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль-1°... -7°
- Харків+2°... -4°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси0°... -7°
- Чернігів+2°... -6°
- Чернівці0°... -5°