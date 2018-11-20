Завтра у багатьох областях України очікується похолодання (відеопрогноз)

16:30, 20 листопада 2018
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Сніг очікується лише на заході України.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.

Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -5°, вдень до +6°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура вночі до -7°, вдень до +1°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до -6°, вдень до +2°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -8°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — до великих снігів, а туман — до відлиги. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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