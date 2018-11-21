Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, на заході місцями пройде сніг (карта)

08:09, 21 листопада 2018
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У всіх регіонах трохи похолодає.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.

Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Погода в Україні. На сході без опадів, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +6°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура до +1°.

У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі мінлива хмарність, температура до +1°.

Прогноз на 21 листопада / УНІАН
Прогноз на 21 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — до великих снігів, а туман — до відлиги. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#морози
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