Погода на сьогодні: в Україні буде холодно, на заході місцями пройде сніг (карта)
У всіх регіонах трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.
Дніпро засипає снігом (фото, відео)
Погода в Україні. На сході без опадів, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +6°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура до +1°.
У північних областях без опадів. Температура до +2°. У центрі мінлива хмарність, температура до +1°.
За народним прогнозом, 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла, Гавриїла. Якщо Михайло дощем служить — добру й суху весну ворожить. Вранці іній — до великих снігів, а туман — до відлиги. День на Михайла похмурий і на деревах іній — до хорошого врожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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