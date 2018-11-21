Сьогодні у Києві без опадів, температура до 0°

08:30, 21 листопада 2018
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Ввечері у столиці до -2°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 листопада, у Києві без опадів, температура до 0°.

Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Прогноз погоди в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер північно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:19, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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