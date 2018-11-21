Синоптики попереджають про утворення льоду на річках басейну Прип’яті

У водоймах почали утворюватися забереги.

На річках України починає утворюватися лід / УНІАН

Через похолодання в Україні на річках басейну Прип’яті очікується утворення льодових явищ у вигляді заберегів.

Читайте також Дніпро засипає снігом (фото, відео)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"21 листопада у зв’язку з похолоданням на річках басейну Прип’яті очікується утворення первинних льодових явищ у вигляді заберегів", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 21 листопада. Буде холодно, у більшості областей без опадів, сніг очікується у західних областях.