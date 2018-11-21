Новий удар стихії: після смертельних лісових пожеж Каліфорнії загрожують повені

10:45, 21 листопада 2018
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У Каліфорнії вогонь знищив 1500 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На півдні американського штату Каліфорнія в округах Вентура і Лос-Анджелес жертвами лісових пожеж стали троє людей.

Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії зросла до 76 (відео)

Вогнем було знищено 1500 будинків. Площа пожежі досягла 40 тис. гектарів, передає Euronews.

Місцеві жителі готуються до нових випробувань. Слідом за посухою і сильними вітрами до регіону йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і зсувів.

Нагадаємо, число загиблих через потужні лісові пожежі в Каліфорнії перевищило 70 осіб, зниклими безвісти вважаються понад 1200 осіб.

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Теги: #повінь#Каліфорнія#пожежі
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