Новий удар стихії: після смертельних лісових пожеж Каліфорнії загрожують повені
У Каліфорнії вогонь знищив 1500 будинків.
На півдні американського штату Каліфорнія в округах Вентура і Лос-Анджелес жертвами лісових пожеж стали троє людей.
Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії зросла до 76 (відео)
Вогнем було знищено 1500 будинків. Площа пожежі досягла 40 тис. гектарів, передає Euronews.
Місцеві жителі готуються до нових випробувань. Слідом за посухою і сильними вітрами до регіону йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і зсувів.
Нагадаємо, число загиблих через потужні лісові пожежі в Каліфорнії перевищило 70 осіб, зниклими безвісти вважаються понад 1200 осіб.
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