У результаті сходження зсуву в Португалії загинули двоє людей
Число зниклих безвісти поки невідомо.
Двоє людей загинули в результаті сходження зсуву в місті Евора в центральній частині Португалії.
В Індонезії семеро людей стали жертвами зсувів
Жертвами стали двоє робітників, що працюють в кар'єрі. Число зниклих безвісти поки невідомо, передає Сіньхуа з посиланням на головнокомандувача рятувальної операції.
Місцеві чиновники заявили, що буде організовано розслідування причини виникнення зсувів, проте наразі мають проводитися рятувальні операції.
Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджи", у місті Нячанг в центрі В'єтнаму загинули 14 людей.
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