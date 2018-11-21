У результаті сходження зсуву в Португалії загинули двоє людей

11:50, 21 листопада 2018
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Число зниклих безвісти поки невідомо.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Двоє людей загинули в результаті сходження зсуву в місті Евора в центральній частині Португалії.

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Жертвами стали двоє робітників, що працюють в кар'єрі. Число зниклих безвісти поки невідомо, передає Сіньхуа з посиланням на головнокомандувача рятувальної операції.

Місцеві чиновники заявили, що буде організовано розслідування причини виникнення зсувів, проте наразі мають проводитися рятувальні операції.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджи", у місті Нячанг в центрі В'єтнаму загинули 14 людей.

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Теги: #зсув#Португалія
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