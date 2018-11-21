Морози та ожеледиця: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні
Місцями вночі похолодає до -10 градусів.
Через вплив антициклону Burckhard завтра, 22 листопада, погода в Україні буде сухою та морозною.
Сьогодні у Києві без опадів, температура до 0°
Опади можливі лише на заході України. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім'ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Повітря буде холодним. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах подекуди ожеледиця", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві найближчої ночі -2...-5 градусів, завтра вдень 0...-2 градуси морозу. Без опадів.
Нагадаємо, 21 листопада в Україні буде холодно, практично без опадів.
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