Біля Барселони через зсув потяг зійшов з рейок
Постраждали більше 40 осіб.
Одна людина загинула, більше 40 постраждали в результаті сходу з рейок приміського поїзда неподалік від Барселони 20 листопада.
В Індонезії семеро людей стали жертвами зсувів
Передбачається, що причиною події став зсув, викликаний сильними дощами, передає Euronews з посиланням на управління цивільної оборони Каталонії.
У поїзді перебували понад 130 осіб. Поїзд зійшов з рейок вранці в районі муніципалітету Бакарісас. Через подію на ділянці між містом Тарраса і населеним пунктом Манреса було призупинено рух.
Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджи", у місті Нячанг в центрі В'єтнаму загинули 14 людей.
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