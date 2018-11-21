Біля Барселони через зсув потяг зійшов з рейок

Постраждали більше 40 осіб.

В Іспанії потяг зійшов з рейок через ползня / REUTERS

Одна людина загинула, більше 40 постраждали в результаті сходу з рейок приміського поїзда неподалік від Барселони 20 листопада.

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Передбачається, що причиною події став зсув, викликаний сильними дощами, передає Euronews з посиланням на управління цивільної оборони Каталонії.

У поїзді перебували понад 130 осіб. Поїзд зійшов з рейок вранці в районі муніципалітету Бакарісас. Через подію на ділянці між містом Тарраса і населеним пунктом Манреса було призупинено рух.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном "Тораджи", у місті Нячанг в центрі В'єтнаму загинули 14 людей.