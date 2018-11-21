В Японії випав рекордно пізній перший сніг (відео)

15:41, 21 листопада 2018
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Перший сніг у місті Саппоро випав на 23 дні пізніше звичайного.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У ніч на 20 листопада в місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо випав перший у цьому сезоні сніг.

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Перший сніг випав на 23 дні пізніше звичайного і на 28 днів пізніше, ніж минулого року. Це рекордно пізній показник для міста з 1890 року, повідомляє Stormnews з посиланням на NHK.

Минулого тижня перший сніг випав у містах Асахікава, Абасірі і Вакканаї. За прогнозами метеорологів, потужна система зимового тиску і холодні повітряні маси можуть зберегтися протягом усього поточного тижня, що принесе нові снігопади в різні райони Хоккайдо.

Нагадаємо, 20 листопада Дніпро накрило потужним снігопадом. На дорогах утворилася снігова каша.

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Теги: #Японія#сніг
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