В Японії випав рекордно пізній перший сніг (відео)

Перший сніг у місті Саппоро випав на 23 дні пізніше звичайного.

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У ніч на 20 листопада в місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо випав перший у цьому сезоні сніг.

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Перший сніг випав на 23 дні пізніше звичайного і на 28 днів пізніше, ніж минулого року. Це рекордно пізній показник для міста з 1890 року, повідомляє Stormnews з посиланням на NHK.

Минулого тижня перший сніг випав у містах Асахікава, Абасірі і Вакканаї. За прогнозами метеорологів, потужна система зимового тиску і холодні повітряні маси можуть зберегтися протягом усього поточного тижня, що принесе нові снігопади в різні райони Хоккайдо.

Нагадаємо, 20 листопада Дніпро накрило потужним снігопадом. На дорогах утворилася снігова каша.