В Японії випав рекордно пізній перший сніг (відео)
Перший сніг у місті Саппоро випав на 23 дні пізніше звичайного.
У ніч на 20 листопада в місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо випав перший у цьому сезоні сніг.
Негода в Україні: без електроенергії залишилися 60 населених пунктів
Перший сніг випав на 23 дні пізніше звичайного і на 28 днів пізніше, ніж минулого року. Це рекордно пізній показник для міста з 1890 року, повідомляє Stormnews з посиланням на NHK.
Минулого тижня перший сніг випав у містах Асахікава, Абасірі і Вакканаї. За прогнозами метеорологів, потужна система зимового тиску і холодні повітряні маси можуть зберегтися протягом усього поточного тижня, що принесе нові снігопади в різні райони Хоккайдо.
Нагадаємо, 20 листопада Дніпро накрило потужним снігопадом. На дорогах утворилася снігова каша.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро-1°... -6°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -6°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -5°
- Київ-3°... -6°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ+1°... -5°
- Луцьк-2°... -6°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв+1°... -6°
- Одеса+2°... -6°
- Полтава0°... -6°
- Рівне-2°... -8°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми0°... -5°
- Тернопіль-3°... -6°
- Харків0°... -4°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницький-1°... -7°
- Черкаси-3°... -7°
- Чернігів-1°... -7°
- Чернівці-2°... -6°
Віргінія, США
0 °
Ясно і безхмарноПогода Стерлінг
Відчувається як:0 °
Вологість:42 %
Тиск:775 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:00
Захід16:51
Фаза місяця:
Стрічка новин