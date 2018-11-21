Завтра в Україні збережеться холодна погода, місцями очікується до -9 градусів (відеопрогноз)
Завтра в Україні без опадів.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.
Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні
Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -8°, вдень до -1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до +4°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -0°, вдень до 0°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -9°, вдень до -1°.
За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Іній на деревах — на морози, туман — на відлигу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро-1°... -6°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -6°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -5°
- Київ-3°... -6°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ+1°... -5°
- Луцьк-2°... -6°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв+1°... -6°
- Одеса+2°... -6°
- Полтава0°... -6°
- Рівне-2°... -8°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми0°... -5°
- Тернопіль-3°... -6°
- Харків0°... -4°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницький-1°... -7°
- Черкаси-3°... -7°
- Чернігів-1°... -7°
- Чернівці-2°... -6°