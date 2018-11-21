Завтра в Україні збережеться холодна погода, місцями очікується до -9 градусів (відеопрогноз)

16:30, 21 листопада 2018
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Завтра в Україні без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.

Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні

Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -8°, вдень до -1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до +4°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -0°, вдень до 0°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -9°, вдень до -1°.

За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Іній на деревах — на морози, туман — на відлигу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#морози
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