Киянам на завтра обіцяють холодну погоду без опадів
Вдень у столиці температура до -3°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в Києві без опадів, температура до -3°.
Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер північний та північно-західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:21, а зайде в 16:05.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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