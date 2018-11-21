Киянам на завтра обіцяють холодну погоду без опадів

Вдень у столиці температура до -3°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в Києві без опадів, температура до -3°.

Читайте також Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер північний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:21, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.