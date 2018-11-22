В Україні сьогодні буде холодно та без опадів (карта)
У більшості областей вдень очікується морозна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.
Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до -1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +4°.
На заході України без опадів. Температура до 0°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до -1°.
За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°