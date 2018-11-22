В Україні сьогодні буде холодно та без опадів (карта)

08:10, 22 листопада 2018
83
0

У більшості областей вдень очікується морозна погода.

В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН
В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.

Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до -1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура до 0°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до -1°.

За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#морози
Читайте також
У Карпатах найближчими днями випаде до 30 сантиметрів снігу У Карпатах найближчими днями випаде до 30 сантиметрів снігу
Через тропічний шторм "Усагі" у В'єтнамі евакуюють півмільйона людей (відео) Через тропічний шторм "Усагі" у В'єтнамі евакуюють півмільйона людей (відео)
Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта) Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта)
У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта) Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)
В Австралії за тиждень до літа випав сніг (фото, відео) В Австралії за тиждень до літа випав сніг (фото, відео)
Тропічна депресія "Самуель" наближається до В'єтнаму Тропічна депресія "Самуель" наближається до В'єтнаму

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
92 %
759 мм
3.9 м/с
77 %
Стрічка новин