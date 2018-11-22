В Україні сьогодні буде холодно та без опадів (карта)

У більшості областей вдень очікується морозна погода.

В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.

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Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до -1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура до 0°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до -1°.

За народним прогнозом, 22 листопада — Мотрони, Порфірія, Івана, Олександра, Антона. Раніше люди вважали, що з Матрони зимової зима встає на ноги і морози прилітають від залізних гір. Якщо на Мотронин день гусак вийде на лід, то буде плавати по воді (морози будуть не скоро). Іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги.

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