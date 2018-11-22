У Києві сьогодні буде хмарно, температура до -3°

08:30, 22 листопада 2018
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Ввечері у столиці до -4°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в Києві очікується хмарна погода, температура до -3°.

Морози та ожеледиця: з'єднання явився свіжий прогноз погоди в Україні

Погода у Києві. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер північний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:21, а зайде в 16:05.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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