У Туреччині пронеслися два водяних смерчі (фото, відео)

09:39, 22 листопада 2018
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Обійшлося без постраждалих.

У Туреччині пронеслися два водяних смерчу / twitter.com/eypkrc
У Туреччині пронеслися два водяних смерчу / twitter.com/eypkrc

Два водяних смерчі 21 листопада пронеслися поруч з портом міста Мармаріс на південному заході Туреччини.

У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)

У результаті були пошкоджені кілька яхт і 4 автомобілі, обійшлося без постраждалих, повідомляє Anadolu.

Смерчі пройшли у другий половині дня з інтервалом приблизно в 40 хвилин.

Нагадаємо, 24 торнадо пронеслися в шести південних штатах США лише за одну ніч. Щонайменше одна людина загинула.

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Теги: #Туреччина#торнадо
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