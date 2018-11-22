У Туреччині пронеслися два водяних смерчі (фото, відео)

Обійшлося без постраждалих.

У Туреччині пронеслися два водяних смерчу / twitter.com/eypkrc

Два водяних смерчі 21 листопада пронеслися поруч з портом міста Мармаріс на південному заході Туреччини.

Читайте також У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)

У результаті були пошкоджені кілька яхт і 4 автомобілі, обійшлося без постраждалих, повідомляє Anadolu.

Смерчі пройшли у другий половині дня з інтервалом приблизно в 40 хвилин.

Marmaris'te yat limanında oluşan iki hortum, 5 yelkenli yat ve 4 otomobile hasar verdi https://t.co/6dLrXbo2DZpic.twitter.com/NOfak8KL4K — Akşam Gazetesi (@Aksam) 21 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 24 торнадо пронеслися в шести південних штатах США лише за одну ніч. Щонайменше одна людина загинула.