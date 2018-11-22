У Туреччині пронеслися два водяних смерчі (фото, відео)
Обійшлося без постраждалих.
Два водяних смерчі 21 листопада пронеслися поруч з портом міста Мармаріс на південному заході Туреччини.
У Луїзіані пронеслися два торнадо (відео)
У результаті були пошкоджені кілька яхт і 4 автомобілі, обійшлося без постраждалих, повідомляє Anadolu.
Смерчі пройшли у другий половині дня з інтервалом приблизно в 40 хвилин.
Today in Marmaris ?? was captured by our surveyor. #breezeyachting#marmaris#storm#tornado#twister#turkey#marina#port#yacht#yachts#yachting#luxuryyacht#boats#motoryacht#motorboat#yachtbroke#videoofthedaypic.twitter.com/Ofh5Bd2Xv1— breezeYachting.swiss (@breezeYachting) 21 листопада 2018 р.
Marmaris'te yat limanında oluşan iki hortum, 5 yelkenli yat ve 4 otomobile hasar verdi https://t.co/6dLrXbo2DZpic.twitter.com/NOfak8KL4K— Akşam Gazetesi (@Aksam) 21 листопада 2018 р.
Нагадаємо, 24 торнадо пронеслися в шести південних штатах США лише за одну ніч. Щонайменше одна людина загинула.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°
Віргінія, США
+ 11 °
Хмарно з проясненнями, дощПогода Стерлінг
Відчувається як:+11 °
Вологість:92 %
Тиск:759 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів:77 %
Схід:07:02
Захід16:50
Фаза місяця:
Стрічка новин