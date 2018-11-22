Синоптик розповіла, коли до України прийдуть потепління та опади
У Києві найближчими днями очікується холодна погода без опадів.
Найближчими днями через вплив потужного антициклону в Україні очікується морозна погода без опадів.
Сніг ймовірний лише у Карпатах. Про це у своєму блозі повідомляє синоптик Наталія Діденко.
У Києві сьогодні буде хмарно, температура до -3°
"Тому суттєві опади малоймовірні, лише південний циклон над Туреччиною закидатиме невеликий сніг та мокрий сніг на Карпати та Прикарпаття.
Температура повітря трохи поморозить щоки. У нічні години в Україні очікується -4...-10 градусів, а протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла", - пише вона.
За інформацією Діденко, у неділю, 25 листопада, в Україні потепліє до +1...+5 градусів, а в південній частині навіть до +5...+10 градусів. Підвищення температури супроводжуватиметься дощами та подекуди мокрим снігом.
На початку наступного тижня, 26-27 листопада, волога погода з періодичними опадами переважатиме у більшості областей України. Температура повітря коливатиметься близько нуля. 28-29 листопада опади поступово припиняться. А температура повітря знову знизиться до невеликих або помірних морозів.
У Києві найближчими днями очікується холодна погода без опадів. Температура повітря вночі знижуватиметься до -2...-6 градусів, а протягом дня очікується близько нуля. 25 листопада у столиці потепліє до +1...+3 градусів, пройде дощ, місцями з мокрим снігом. 26-27 листопада в Києві також очікується волога погода. 28 листопада буде сухо, також повернеться нижча температура повітря, вночі -2...-5 градусів, удень близько нуля.
Раніше став відомий прогноз погоди на 22 листопада. В Україні буде холодно, без опадів.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°