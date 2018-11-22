Синоптик розповіла, коли до України прийдуть потепління та опади

10:43, 22 листопада 2018
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У Києві найближчими днями очікується холодна погода без опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Найближчими днями через вплив потужного антициклону в Україні очікується морозна погода без опадів.

Сніг ймовірний лише у Карпатах. Про це у своєму блозі повідомляє синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура до -3°

"Тому суттєві опади малоймовірні, лише південний циклон над Туреччиною закидатиме невеликий сніг та мокрий сніг на Карпати та Прикарпаття.

Температура повітря трохи поморозить щоки. У нічні години в Україні очікується -4...-10 градусів, а протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла", - пише вона.

За інформацією Діденко, у неділю, 25 листопада, в Україні потепліє до +1...+5 градусів, а в південній частині навіть до +5...+10 градусів. Підвищення температури супроводжуватиметься дощами та подекуди мокрим снігом. 

На початку наступного тижня, 26-27 листопада, волога погода з періодичними опадами переважатиме у більшості областей України. Температура повітря коливатиметься близько нуля. 28-29 листопада опади поступово припиняться. А температура повітря знову знизиться до невеликих або помірних морозів. 

У Києві найближчими днями очікується холодна погода без опадів. Температура повітря вночі знижуватиметься до -2...-6 градусів, а протягом дня очікується близько нуля. 25 листопада у столиці потепліє до +1...+3 градусів, пройде дощ, місцями з мокрим снігом. 26-27 листопада в Києві також очікується волога погода. 28 листопада буде сухо, також повернеться нижча температура повітря, вночі -2...-5 градусів, удень близько нуля.

Раніше став відомий прогноз погоди на 22 листопада. В Україні буде холодно, без опадів.

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Теги: #погода#сніг#дощ#потепління
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