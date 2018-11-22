В Ірані стався землетрус магнітудою 4,7

11:50, 22 листопада 2018
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Інформації про постраждалих не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 22 листопада, в Ірані стався землетрус магнітудою 4,7.

Вулкан Фуего у Гватемалі викинув стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів (фоторепортаж)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 68 км на південний захід від міста Гераш в провінції Фарс. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.

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Теги: #землетрус#Іран
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