Завтра Україну накриє антициклон - буде сухо та холодно

Опади прийдуть до України у неділю.

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У п'ятницю, 23 листопада, через вплив антициклону Constantin погода в Україні буде сухою та холодною.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра буде холодно та без опадів. Вночі -4...-6 градусів, вдень 0...-2 градуси.

Суха погода втримається і в суботу, а у неділю до багатьох регіонів України прийдуть опади, які принесуть невелике потепління. Але, за словами синоптика, через вологість та хмарність підвищення температури відчуватиметься слабо.

Нагадаємо, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.