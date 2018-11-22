Завтра Україну накриє антициклон - буде сухо та холодно
Опади прийдуть до України у неділю.
У п'ятницю, 23 листопада, через вплив антициклону Constantin погода в Україні буде сухою та холодною.
Синоптик розповіла, коли до України прийдуть потепління та опади
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Серйозні опади малоймовірні. Температура повітря очікується низькою. Найближчої ночі -4...-10 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 тепла", - пише вона.
За словами Діденко, у Києві завтра буде холодно та без опадів. Вночі -4...-6 градусів, вдень 0...-2 градуси.
Суха погода втримається і в суботу, а у неділю до багатьох регіонів України прийдуть опади, які принесуть невелике потепління. Але, за словами синоптика, через вологість та хмарність підвищення температури відчуватиметься слабо.
Нагадаємо, у четвер, 22 листопада, в Україні буде холодно, без опадів.
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