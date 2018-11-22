Жителів західних областей України попереджають про ожеледицю

14:20, 22 листопада 2018
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Через похолодання у верхів’ях Дністра очікується поява льоду.

На дорогах західних областей - ожеледиця / Фото УНІАН
На дорогах західних областей - ожеледиця / Фото УНІАН

У четвер, 22 листопада, на дорогах західних областей України очікується ожеледиця.

В Україні сьогодні буде холодно та без опадів (карта)

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

"22 листопада на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Також у зв’язку з похолоданням 22-23 листопада у верхів’ях Дністра та на його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська області) очікується поява перших первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шуги.

Нагадаємо, найближчими днями через вплив потужного антициклону в Україні очікується морозна погода без опадів.

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Теги: #погода#ожеледиця
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