Жителів західних областей України попереджають про ожеледицю
Через похолодання у верхів’ях Дністра очікується поява льоду.
У четвер, 22 листопада, на дорогах західних областей України очікується ожеледиця.
В Україні сьогодні буде холодно та без опадів (карта)
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
"22 листопада на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
Також у зв’язку з похолоданням 22-23 листопада у верхів’ях Дністра та на його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська області) очікується поява перших первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шуги.
Нагадаємо, найближчими днями через вплив потужного антициклону в Україні очікується морозна погода без опадів.
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