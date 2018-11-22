Тропічна депресія "Самуель" наближається до В'єтнаму

Очікується, що "Самуель" вийде на сушу 25 листопада.

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Тропічна депресія "Самуель" пройшла острів Палаван в Південно-Китайському морі і зараз рухається в напрямку В'єтнаму.

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Швидкість вітру оцінюється в 55 км/год, пориви — до 65 км/год, передає Stormnews з посиланням на Філіппінську адміністрацію атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг.

Очікується, що в четвер, 22 листопада, "Самуель" посилиться до тропічного шторму, а 25 листопада вийде на сушу.

Нагадаємо, на іспанському острові Тенеріфе зчерез шторм хвилі досягли таких розмірів, що буквально зруйнували балкони будинків, які розташовуються на узбережжі.