Тропічна депресія "Самуель" наближається до В'єтнаму
Очікується, що "Самуель" вийде на сушу 25 листопада.
Тропічна депресія "Самуель" пройшла острів Палаван в Південно-Китайському морі і зараз рухається в напрямку В'єтнаму.
Жертвами циклону "Гаджа" в Індії стали 45 осіб
Швидкість вітру оцінюється в 55 км/год, пориви — до 65 км/год, передає Stormnews з посиланням на Філіппінську адміністрацію атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг.
Очікується, що в четвер, 22 листопада, "Самуель" посилиться до тропічного шторму, а 25 листопада вийде на сушу.
Нагадаємо, на іспанському острові Тенеріфе зчерез шторм хвилі досягли таких розмірів, що буквально зруйнували балкони будинків, які розташовуються на узбережжі.
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