В Австралії за тиждень до літа випав сніг (фото, відео)

Багато австралійських штатів постраждали від негоди.

В Австралії несподівано випав сніг / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

Через вплив потужного циклону багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.

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У Південній Австралії 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через вітер, пориви якого досягали 100 км/год, повідомляє ABC News.

Через шторм також постраждали штати Вікторія і Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь. У Новому Південному Уельсі сильний вітер викликав піщану бурю, яка пройшла з заходу штату і досягла Сіднея.

Лише за тиждень до літа в гірських районах штатів Новий Південний Уельс і Вікторія випав сніг, який супроводжувався сніговою грозою.

Incredible snowy scenes coming in from Falls Ceek this morning! ??



Video: @fallsaustraliapic.twitter.com/RqAzeOMxLP — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 21 листопада 2018 р.

How about that storm hey?! #VICSES volunteers have been working non-stop over the past 24 hours, responding to over 750 requests for assistance. A big thank you to all of our volunteers who sacrificed their time to assist those affected. Real, everyday heroes!? pic.twitter.com/Gi2VPGjRce — VICSES News (@vicsesnews) 21 листопада 2018 р.

Courtesy of the 'Back to Barrier' Facebook page



Argent Street Broken Hill in the midst of the #duststormpic.twitter.com/3rpnIorCjf — Manfred Von Gonagall (@ThoughtsOfAGM) 22 листопада 2018 р.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада в місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо випав рекордно пізній перший сніг.