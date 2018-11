В Австралії за тиждень до літа випав сніг (фото, відео)

Багато австралійських штатів постраждали від негоди.

У Південній Австралії 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через вітер, пориви якого досягали 100 км/год, повідомляє ABC News.

Через шторм також постраждали штати Вікторія і Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь. У Новому Південному Уельсі сильний вітер викликав піщану бурю, яка пройшла з заходу штату і досягла Сіднея.

Лише за тиждень до літа в гірських районах штатів Новий Південний Уельс і Вікторія випав сніг, який супроводжувався сніговою грозою.

How about that storm hey?! #VICSES volunteers have been working non-stop over the past 24 hours, responding to over 750 requests for assistance. A big thank you to all of our volunteers who sacrificed their time to assist those affected. Real, everyday heroes!? pic.twitter.com/Gi2VPGjRce