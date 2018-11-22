В Австралії за тиждень до літа випав сніг (фото, відео)

15:38, 22 листопада 2018
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Багато австралійських штатів постраждали від негоди.

В Австралії несподівано випав сніг / twitter.com/SNOWSEARCH_aus
В Австралії несподівано випав сніг / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

Через вплив потужного циклону багато штатів на півдні, південному сході і сході Австралії постраждали від негоди.

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У Південній Австралії 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через вітер, пориви якого досягали 100 км/год, повідомляє ABC News.

Через шторм також постраждали штати Вікторія і Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь. У Новому Південному Уельсі сильний вітер викликав піщану бурю, яка пройшла з заходу штату і досягла Сіднея.

Лише за тиждень до літа в гірських районах штатів Новий Південний Уельс і Вікторія випав сніг, який супроводжувався сніговою грозою.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада в місті Саппоро на північному японському острові Хоккайдо випав рекордно пізній перший сніг.

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Теги: #сніг#Австралія#буря
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