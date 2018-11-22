Погода на завтра: в Україні без опадів, місцями вночі температура до -10° (відеопрогноз)
Завтра по всій країні буде холодно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні збережеться холодна погода, без опадів.
розповіла Синоптик, коли до України прийдуть потепління та опади
Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до +2°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -10°, вдень до 0°.
За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, ОлімпА, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на заметіль. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінюватися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, чекали відлиги.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°