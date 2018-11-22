Погода на завтра: в Україні без опадів, місцями вночі температура до -10° (відеопрогноз)

Завтра по всій країні буде холодно.

Завтра в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

Читайте також розповіла Синоптик, коли до України прийдуть потепління та опади

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -9°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до +2°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -7°, вдень до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура вночі до -10°, вдень до 0°.

За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, ОлімпА, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на заметіль. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінюватися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, чекали відлиги.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.