Небо в Австралії стало помаранчевим через потужну пилову бурю (фото, відео)

Цієї зими на сході Австралії майже не було дощів, і поля перетворилися на випалену сонцем землю.

Нинішню бурю порівнюють з пиловою бурею, що накрила східне узбережжя Австралії у вересні 2009 року \ MATT WHITLUM

Величезна пилова буря обрушилася на південно-східні регіони Австралії. У Новому Південному Уельсі небо забарвилося в помаранчевий колір, видимість різко знизилася, а забруднення повітря досяг небезпечного для здоров'я рівня.

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За даними метеорологів, буря була викликана сильними вітрами, які підняли в повітря суху землю і пісок, передає Бі-бі-сі. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в Новому Південному Уельсі з серпня встановилася посушлива погода. Цієї зими на сході Австралії майже не було дощів, і поля перетворилися на випалену сонцем землю.

У четвер влада штату Новий Південний Уельс видала офіційне попередження для жителів Сіднея в зв'язку з наближенням пилової бурі, яка охопила територію в 500 км. Погана видимість призвела до затримки багатьох авіарейсів, слідуючих з Сіднея і в Сідней.

Десятки жителів штату звернулися до лікарів зі скаргами на проблеми з диханням, у багатьох загострилися хронічні захворювання органів дихання. Влада штату поки не уточнює число тих, хто звернувся до лікарів.

Австралія \ REUTERS

Повітря в Сіднеї залишається сильно забрудненим. Лікарі рекомендують по можливості якомога менше перебувати на відкритому повітрі. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку та мешканців міста, які страждають на захворювання органів дихання.

Один з жителів міста Брокен-Хілл Метт Уайтлум каже, що вітер, який приніс пил, не вщухав кілька годин. "Вітер був таким сильним, що, відкриваючи дверцята автомобіля, її не можна було відпускати, інакше вона вдарила б по обличчю", - говорить Метт Уайтлум.

Австралія \ REUTERS

Нинішню бурю порівнюють з пиловою бурею, що накрила східне узбережжя Австралії у вересні 2009 року. Та буря стала найсильнішою в Новому Південному Уельсі за останні 70 років. За оцінками фахівців, під час піку бурі австралійський континент втрачав з узбережжя до 75 тис. тонн пилу на годину.