Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)

08:09, 23 листопада 2018
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На півдні та сході вдень температура до +2°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +2°.

На заході України без опадів. Температура до 0°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вдень до -1°. У центрі мінлива хмарність, температура до 0°.

Прогноз на 23 листопада / УНІАН
Прогноз на 23 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 23 листопада — день пам'яті апостолів Ераста та Родіона, Ореста, Костянтина і Юрія. Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на заметіль. Якщо у цей день на деревах іній лежить з ранку, то міцному зимовому шляху довго не бути. До Введення (4 грудня) так і будуть морози змінюватися відлигою, на дорогах збережеться осіннє бездоріжжя. Якщо день починався великим туманом, чекали відлиги.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#морози
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