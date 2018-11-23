У Києві сьогодні без опадів, температура до -2°

08:30, 23 листопада 2018
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Ввечері у столиці до -3°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 листопада, у Києві без опадів, температура до -2°.

Завтра Україну накриє антициклон - буде сухо та холодно

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 4,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 16:04.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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