У Києві сьогодні без опадів, температура до -2°
Ввечері у столиці до -3°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 листопада, у Києві без опадів, температура до -2°.
Завтра Україну накриє антициклон - буде сухо та холодно
Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 4,2 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 16:04.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Україні збережеться холодна погода, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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