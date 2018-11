На Алясці вивергається вулкан Веніамінова (відео)

Вулкан викинув стовп попелу на висоту до 5 км.

За даними вчених Вулканічної обсерваторії Аляски, шлейф попелу віднесло на відстань 240 км на південний схід від вулкана, повідомляє The Weather Channel.

Вулкан Веніамінова знаходиться в 772 км від міста Анкорідж на півострові Аляска.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcanopic.twitter.com/o81VOFUDSe