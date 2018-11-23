На Алясці вивергається вулкан Веніамінова (відео)

09:45, 23 листопада 2018
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Вулкан викинув стовп попелу на висоту до 5 км.

На Алясці вивергається вулкан / Alaska Volcano Observatory
На Алясці вивергається вулкан / Alaska Volcano Observatory

Вулкан Веніамінова в американському штаті Аляска викинув стовп попелу на висоту близько 5 км, було оголошено "червоне" попередження для авіації.

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За даними вчених Вулканічної обсерваторії Аляски, шлейф попелу віднесло на відстань 240 км на південний схід від вулкана, повідомляє The Weather Channel.

Вулкан Веніамінова знаходиться в 772 км від міста Анкорідж на півострові Аляска.

Нагадаємо, у Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.

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Теги: #вулкан#Аляска
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