На Алясці вивергається вулкан Веніамінова (відео)
Вулкан викинув стовп попелу на висоту до 5 км.
Вулкан Веніамінова в американському штаті Аляска викинув стовп попелу на висоту близько 5 км, було оголошено "червоне" попередження для авіації.
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За даними вчених Вулканічної обсерваторії Аляски, шлейф попелу віднесло на відстань 240 км на південний схід від вулкана, повідомляє The Weather Channel.
Вулкан Веніамінова знаходиться в 772 км від міста Анкорідж на півострові Аляска.
The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcanopic.twitter.com/o81VOFUDSe— Mike Fitz (@FitzIke) 22 листопада 2018 р.
Нагадаємо, у Гватемалі вивергається вулкан Фуего, з небезпечних районів евакуювали близько чотирьох тисяч осіб.
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