У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ
Зараз Каліфорнії загрожують затоплення.
У районі американського штату Каліфорнія, який серйозно постраждав від лісової пожежі, пройшов дощ.
Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії зросла до 76 (відео)
Жителів, які тимчасово влаштовані на парковці супермаркету Walmart в окрузі Бьютт, попередили про можливе затоплення паркування через тривалі дощів. Однак багато постраждалих відмовилися від евакуації, повідомляє Xinhua.
Нагадаємо, на півдні американського штату Каліфорнія в округах Вентура і Лос-Анджелес жертвами лісових пожеж стали троє людей. Слідом за посухою і сильними вітрами в регіон йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.
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