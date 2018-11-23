У районі США, що постраждав від лісової пожежі, пройшов сильний дощ

10:55, 23 листопада 2018
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Зараз Каліфорнії загрожують затоплення.

У постраждалому від пожежі районі Каліфорнії пройшов дощ / REUTERS
У постраждалому від пожежі районі Каліфорнії пройшов дощ / REUTERS

У районі американського штату Каліфорнія, який серйозно постраждав від лісової пожежі, пройшов дощ.

Кількість загиблих через лісові пожежі у Каліфорнії зросла до 76 (відео)

Жителів, які тимчасово влаштовані на парковці супермаркету Walmart в окрузі Бьютт, попередили про можливе затоплення паркування через тривалі дощів. Однак багато постраждалих відмовилися від евакуації, повідомляє Xinhua.

Нагадаємо, на півдні американського штату Каліфорнія в округах Вентура і Лос-Анджелес жертвами лісових пожеж стали троє людей. Слідом за посухою і сильними вітрами в регіон йдуть потужні дощі, які можуть призвести до повеней і обвалів.

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Теги: #пожежа#дощ#Каліфорнія
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