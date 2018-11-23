Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта)
У неділю в Україні потепліє.
На вихідних у більшості областей України потепліє, у неділю пройдуть дощі та снігопади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -4°, вдень -1°. У неділю пройде сніг, -1°...+1°.
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)
У Львові в суботу пройде дощ, вночі +1°, вдень +4°. У неділю також очікуються опади, 0°...+6°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, мокрий сніг. У неділю вночі -1°, вдень +3°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -1°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю 0°...+9°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень 0°. У неділю -2°...+1°, пройде сніг.
Погода в Дніпрі: у суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+3°.
У Сімферополі завтра буде хмарно, -3°...+5°. У неділю 0°...+9°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю хмарно, температура до +4°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -8°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, суцільна хмарність.
У Сєвєродонецьку завтра буде ясно, температура вночі -7°, вдень -1°. В неділю 0°...+2°, без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +4°. У неділю хмарно, вночі -1°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +6°. У неділю пройде дощ, вночі 0°, вдень до +8°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю температура до +7°, очікується дощ.
У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю пройде дощ, температура повітря +3° ...+7°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°