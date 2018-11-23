Погода на вихідні: до України прийдуть дощі та снігопади (карта)

У неділю в Україні потепліє.

Ілюстрація / REUTERS

На вихідних у більшості областей України потепліє, у неділю пройдуть дощі та снігопади.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -4°, вдень -1°. У неділю пройде сніг, -1°...+1°.

Читайте також Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)

У Львові в суботу пройде дощ, вночі +1°, вдень +4°. У неділю також очікуються опади, 0°...+6°.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +2°, мокрий сніг. У неділю вночі -1°, вдень +3°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -1°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -1°, вдень +4°. У неділю 0°...+9°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень 0°. У неділю -2°...+1°, пройде сніг.

Прогноз на 24 листопада / УНІАН

Прогноз на 25 листопада / УНІАН

Погода в Дніпрі: у суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря 0°...+3°.

У Сімферополі завтра буде хмарно, -3°...+5°. У неділю 0°...+9°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю хмарно, температура до +4°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -8°, вдень 0°. У неділю температура до +2°, суцільна хмарність.

У Сєвєродонецьку завтра буде ясно, температура вночі -7°, вдень -1°. В неділю 0°...+2°, без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +4°. У неділю хмарно, вночі -1°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +6°. У неділю пройде дощ, вночі 0°, вдень до +8°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +5°. У неділю температура до +7°, очікується дощ.

У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю пройде дощ, температура повітря +3° ...+7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.