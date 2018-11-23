До України йде негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер
Місцями випаде до 15 сантиметрів снігу.
Протягом 26-27 листопада у багатьох оболастях України очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно та без опадів (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікуються сніг та мокрий сніг: місцями намете 8-15 см.
Також на дорогах країни ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. У віторок, 27 листопада, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, на вихідних у більшості областей України потепліє, у неділю пройдуть дощі та снігопади.
Погода в Україні
- Вінниця-3°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+1°... -8°
- Житомир-1°... -4°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ0°... -3°
- Київ-2°... -4°
- Кіровоград-3°... -8°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+4°... -4°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький-3°... -5°
- Черкаси-4°... -8°
- Чернігів-2°... -6°
- Чернівці-1°... -4°