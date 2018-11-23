До України йде негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер

13:56, 23 листопада 2018
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Місцями випаде до 15 сантиметрів снігу.

До України йдуть снігопади / УНІАН
До України йдуть снігопади / УНІАН

Протягом 26-27 листопада у багатьох оболастях України очікується ускладнення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікуються сніг та мокрий сніг: місцями намете 8-15 см.

Також на дорогах країни ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. У віторок, 27 листопада, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, на вихідних у більшості областей України потепліє, у неділю пройдуть дощі та снігопади.

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Теги: #погода#сніг#штормове попередження
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